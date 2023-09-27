Рерайт/копирайт для наполнения карточек товаров кассовых аппаратов

Нужен рерайт/копирайт на русском языке для наполнения карточек товаров для кассовых аппаратов и смежных товаров, только описательная часть без характеристик. Для полного взаимопонимания предлагаю написать и утвердить текст сперва для одной карточки.

Требования к тексту:

· в тексте должны быть отражены реальные характеристики, функциональные особенности, преимущества товара;

· в тексте не должно быть орфографических ошибок;

· количество символов без пробелов 1500-2000;

· по данным https://text.ru/antiplagiat должны быть: уникальность текста от 95% и выше, заспамленность менее 30%, воды менее 15%;

· по данным https://text.ru/neuro/detector текст должен быть на 100% написан человеком.

Товары, для которых требуется описание:

1. ККТ АТОЛ 27Ф. USB. RS-232. Ethernet. 5.0

2. ККТ АТОЛ 22 v2 Ф. USB. RS-232. Ethernet. 5.0

3. Смарт-терминал АТОЛ СТБ 5 с тарифом «Старт» (без ФН, 5.0)

4. POS-комплект АТОЛ Ритейл Pro (Frontol 6, NFD50, LM10, KB-76, MSR123).

5. POS-комплект АТОЛ Ритейл Pro (Windows 10 IoT, Frontol 6, NFD50, LM10, КВ-60, MSR123).

6. POS-комплект АТОЛ Супермаркет 10" (без ФР, NFD50, Windows 10 IoT, Frontol 6, LM-10, КВ-6600, CD-410, PD-2800).

7. POS-комплект АТОЛ Optima Маркет (без ККТ, POS-терминал, 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 6).

8. POS-система АТОЛ Ритейл Pro (АТОЛ 55Ф без ФН, NFD50+Win10, Frontol 6, LM-10, KB-60 с ридером).

9. POS-система АТОЛ Mark Optima (АТОЛ 50Ф без ФН, POS-терминал, 11.6", Windows 10 IoT, Frontol 6, 2D-сканер Impulse 12).

10. POS-система АТОЛ Mark Pro (АТОЛ 20Ф без ФН, NFD50+Win10, Frontol 6, LM10, KB-50 без ридера, Сканер АТОЛ Impulse12).

11. Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 15 (Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), без MSR, Windows 10 IoT.

12. Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16 (15.6" IPS, P-CAP, Intel Celeron J1900, SSD, 4 GB DDR3L), без MSR, Windows 10 IoT.

13. Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 15 Pro (15" PCAP, Intel Celeron J6412, SSD 128 GB, 8 GB DDR4), без MSR, Windows 10 IoT.

14. Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16 Pro (v2, 15.6" IPS, P-CAP, Intel Celeron J6412, SSD 128 GB, 8GB DDR4), без MSR, Windows 10 IoT.

15. МойPOS MMB-2119 X4125 c MSR

16. МойPOS MMB-0015 X4125 c MSR

17. Денежный ящик АТОЛ SB-245-B черный, 245*320*90, механический.

18. Денежный ящик АТОЛ SB-330-B черный, 330*380*90, механический.

19. Денежный ящик PayTor HT-410P

20. Денежный ящик PayTor HT-330S

21. Денежный ящик PayTor HT-410S

22. Денежный ящик PayTor MK-410S

23. Денежный ящик PayTor FlipTop

24. Денежный ящик PayTor FlipTop-S

Сайты - доноры:

kkmsale.ru

atol.ru

online-kassa.ru

kasscenter.ru

kassopttorg.ru

tehnokassa.com

digitalserv.ru