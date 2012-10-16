Рерайтинг 30-40 статей. Тематика - создание сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок232 просмотра

Добрый день.

Ищу исполнителей для рерайтинга статей по тематике создание/разработка сайтов. Нужны статьи объемом от 2 до 2,5к знаков. Статьи нужны для размещения их на сторонних ресурсах. Интересно будет работать с командой копирайтеров, объем работы большой. Прошу озвучить цену за 1к знаков с моим и вашим исходником.

13 лет назад
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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