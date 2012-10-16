Рерайтинг 30-40 статей. Тематика - создание сайтов

Добрый день.

Ищу исполнителей для рерайтинга статей по тематике создание/разработка сайтов. Нужны статьи объемом от 2 до 2,5к знаков. Статьи нужны для размещения их на сторонних ресурсах. Интересно будет работать с командой копирайтеров, объем работы большой. Прошу озвучить цену за 1к знаков с моим и вашим исходником.