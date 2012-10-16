Доброе время суток! Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику. Объем - от 500 знаков без пробелов. В статьях должны упоминаться ключевые слова либо типов напитков (шампанское, вино, коньяк), ...
Рерайтинг 30-40 статей. Тематика - создание сайтов
Добрый день.
Ищу исполнителей для рерайтинга статей по тематике создание/разработка сайтов. Нужны статьи объемом от 2 до 2,5к знаков. Статьи нужны для размещения их на сторонних ресурсах. Интересно будет работать с командой копирайтеров, объем работы большой. Прошу озвучить цену за 1к знаков с моим и вашим исходником.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо наполнить новый сайт контентом. Оплата по договоренности за фиксированные объёмы проделанной работы. Общий объём работы большой. Подробности в личных сообщениях.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужны редактора лент новостей (везде новости с Украины, поэтому желателен редактор из местных): 1. Сайт о спорте - выработка не менее 30 новостей/день + 1-3 видео. 2. Сайт о ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется рерайтер для работы на постоянной основе. Исходники предоставляю. Ежедневно, кроме выходных, 5 текстов, общий объем от 3500 до 5000 знаков без пробелов. Оплата 2 раза в месяц.Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт стоматологии. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше 100 рублей за 1000 знаков. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим обзор сервиса. 1500 знаков. 2 ключа на текст.Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Необходимо срочное написание 5 текстов на английском языке для тематики - эротический видео-чат. Ключевые слова вышлю в ЛС. Надо сделать быстро - максимум 17.10.2012 утро. Объём - 1200-1800 ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо написать такие тексты: о компании, услуги компании, главная странциа, 10 новостейКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется рерайтер на постоянную работу. Исходники предлагаю, статьи не тяжелые, но необходимо вставить ключи. В прочем на каждое задания высылаю отдельные требования. Оплата 30- 40 руб. за тыс. знаков без пробелов. Работы много.Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад