Рерайтер текстов

Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт стоматологии. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше 100 рублей за 1000 знаков. ...