Создание КП.

Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...
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Продающий текст.
Здравствуйте. Нужно написать рекламный текст чтоб за мотивировать клиента на покупку товара(услуги).
Занимаемся продажей и установкой пластиковых окон в сельской местности (население 30 тыс. человек).
Клиенты в основном узнают о нас из рекламы в газете и по совету тех кто уже работал с нами.
Работаем по Алгоритму :
1.Поступает звонок от клиента либо он приходит в офис менеджер принимает заявку,по ходу консультирует.
2.Далее заявка на замер попадает специалисту который снимает размеры на объекте.
3.Заключение договора в офисе.
4.Выезд бригады на монтаж.
Этапы 1 и 2 . Слабым звеном в этой цепочке может оказаться каждый(не то имел ввиду, не то сказал,клиент не так понял и много чего еще)
потерянная информация у клиента и т.д. У нас возникла идея введения правильного продающего текста либо(рекламный текст, статья ) не важно как назвать, главная задача которого:
1. восполнить у клиента потерянную информацию (после общения с нами на этапе консультации в офисе либо при замере на объекте ).
2 .повысить уровень знаний.
Проблема в том что фирмы которые работают на данном рынке играют в игру у кого дешевле(качество страдает).Не достаточное информирование клиентов в вопросах окон и монтажа играют не добросовестным исполнителям на руку которые в свою очередь для привлечения экономят на всем( материалы,некачественные окна, монтаж не по нормативам и т.д.)
4.Добиться лояльности.
3. За мотивировать клиента купить у нас.
На основе нашей консультации + текста который повысит ценность нашей услуги товара цель добиться сокращения отказов со стороны потенциальных покупателей. [email protected] Денис
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