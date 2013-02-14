Создание КП.

Продающий текст.

Здравствуйте. Нужно написать рекламный текст чтоб за мотивировать клиента на покупку товара(услуги).

Занимаемся продажей и установкой пластиковых окон в сельской местности (население 30 тыс. человек).

Клиенты в основном узнают о нас из рекламы в газете и по совету тех кто уже работал с нами.

Работаем по Алгоритму :

1.Поступает звонок от клиента либо он приходит в офис менеджер принимает заявку,по ходу консультирует.

2.Далее заявка на замер попадает специалисту который снимает размеры на объекте.

3.Заключение договора в офисе.

4.Выезд бригады на монтаж.

Этапы 1 и 2 . Слабым звеном в этой цепочке может оказаться каждый(не то имел ввиду, не то сказал,клиент не так понял и много чего еще)

потерянная информация у клиента и т.д. У нас возникла идея введения правильного продающего текста либо(рекламный текст, статья ) не важно как назвать, главная задача которого:

1. восполнить у клиента потерянную информацию (после общения с нами на этапе консультации в офисе либо при замере на объекте ).

2 .повысить уровень знаний.

Проблема в том что фирмы которые работают на данном рынке играют в игру у кого дешевле(качество страдает).Не достаточное информирование клиентов в вопросах окон и монтажа играют не добросовестным исполнителям на руку которые в свою очередь для привлечения экономят на всем( материалы,некачественные окна, монтаж не по нормативам и т.д.)

4.Добиться лояльности.

3. За мотивировать клиента купить у нас.

На основе нашей консультации + текста который повысит ценность нашей услуги товара цель добиться сокращения отказов со стороны потенциальных покупателей. [email protected] Денис