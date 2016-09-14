Статьи для блога

Тексты, для блога. В основном тематика будет развлекательная, многое на фентази, ЛитРПГ возможно зарубежные настольные игры, насколько эти темы знакомы, близки или интересны. Я не хочу воды в тексте и мои читатели не очень терпеливы

В моих интересах сделать блог по динамике напоминающий твитер, нужны будут короткие максимум до 3к знаков (в идеале 1,5-2к) тексты, полные информации, яркие и веселые.