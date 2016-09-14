Статьи для блога

Есть 100 новостей, для которых нужно сделать рерайт. Уникальность текста (как с заголовком, так и без него) должна быть: - от 80% (~800 и более знаков) - от 75% (~700 знаков) - от 70% (~600 знаков) - от 65% (текст ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тексты, для блога. В основном тематика будет развлекательная, многое на фентази, ЛитРПГ возможно зарубежные настольные игры, насколько эти темы знакомы, близки или интересны. Я не хочу воды в тексте и мои читатели не очень терпеливы
В моих интересах сделать блог по динамике напоминающий твитер, нужны будут короткие максимум до 3к знаков (в идеале 1,5-2к) тексты, полные информации, яркие и веселые.
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