Статьи для блога

КопирайтингЗавершен1 заявка128 просмотров
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Тексты, для блога. В основном тематика будет развлекательная, многое на фентази, ЛитРПГ возможно зарубежные настольные игры, насколько эти темы знакомы, близки или интересны.  Я не хочу воды в тексте и мои читатели не очень терпеливы  

В моих интересах сделать блог по динамике напоминающий твитер, нужны будут короткие максимум до 3к знаков (в идеале 1,5-2к) тексты, полные информации, яркие и веселые. 

7 лет назад
mastic0re
Сергей 
49 летИзраиль
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$80
30 дней
Вся работа проделана быстро качественно и со вкусом. Обязательно сделаю повторный заказ!
Спасибо большое Сергею за такой творческий проект: интересный, познавательный и довольно забавный. Касаемо рекомендаций: работали с заказчиком по полной предоплате, с четким ТЗ и в крайне позитивном формате. Все было отлично! Желаю процветания сайту Сергея и новых, оригинальных идей! Надеюсь, сотрудничество будет продолжено)
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