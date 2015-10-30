Статьи по грязезащите 10-2015

КопирайтингЗавершен1 заявка98 просмотров
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Для сайта посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуются 2 уникальные статьи объемом от 2500 знаков на следующие темы:

1. Ковры из искуственных материалов

Взять материалы - полиамид, полипропилен, акрил и т. д., рассказать о недостатках и преимуществах каждого.

2. Противоскользящие покрытия

Взять покрытия - различные коврики, дорожки, специальные накладки, ленты и т. д.

Примеры статей, которые мне нравятся по каждой из указанных тем, отправил личным сообщением.

Срок выполнения - 1 неделя

Стоимость - 750 рублей

8 лет назад
sepa-rator
Андрей 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
7 дней
Полученные статьи меня устраивают. Задача выполнена раньше оговоренного в проекте срока.
Спасибо, Андрей, за интересный проект. Сотрудничеством довольна на 100%. Заказчик имеет четкое представление о результате, который хочет получить, мгновенно оплачивает принятую работу, корректно указывает на недочеты. Работать было комфортно и интересно.
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