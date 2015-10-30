Статьи по грязезащите 10-2015

Добрый день! Нужен грамотно пишущий человек, который разбирается в тематике: ремонт ноутбуков, ремонт сотовых, ремонт теливозоров. Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов. Сегодня до вечера написать 2 статьи, каждая по 2500 символов без пробелов. 1-я тема: "Ремонт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуются 2 уникальные статьи объемом от 2500 знаков на следующие темы:
1. Ковры из искуственных материалов
Взять материалы - полиамид, полипропилен, акрил и т. д., рассказать о недостатках и преимуществах каждого.
2. Противоскользящие покрытия
Взять покрытия - различные коврики, дорожки, специальные накладки, ленты и т. д.
Примеры статей, которые мне нравятся по каждой из указанных тем, отправил личным сообщением.
Срок выполнения - 1 неделя
Стоимость - 750 рублей
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