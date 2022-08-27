Текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок30 просмотров

Привет. Интересует стоимость написание статьи медицинской тематики, 5к символов без пробелов.

Если пишешь на такие темы, то сколько будет стоить 5к

Спасибо

Написание статей
3 года назад
baks555
Андрей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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