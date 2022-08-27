Требуется копирайтер для создания описаний Android-приложений на английском языке для портала iodroid.net. Необходимо тестировать приложения и писать тексты в строгом, информативном стиле, включая публикацию материалов через Wordpress. Оплата 5 USD за публикацию, минимум 5 публикаций в день. Уровень английского - Advanced, опыт работы с текстами, знание ОС Android обязательно.
Текст
Привет. Интересует стоимость написание статьи медицинской тематики, 5к символов без пробелов.
Если пишешь на такие темы, то сколько будет стоить 5к
Спасибо
Заявки фрилансеров
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