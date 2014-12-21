Тексты для разделов "главная", "о нас", "партнерам" итд.

Требуются люди для составления тестов по различным тематикам для нового мобильного приложения В настоящий момент оно доступно в качестве игры в ВК. Основные требования: - 100 вопросов для выбранной категории - это должны быть тесты с 4 короткими вариантами ...
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Необходимо написать:
1) продающие тексты для основных разделов сайта: главная, о нас, партнерам.
2) краткие описания к 7 объектам в 2ух вариантах: один для сайта: 2-3 предложения, второй для форумов (3-6 предложений) (чтобы сохранить уникальность текстов на сайт)
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