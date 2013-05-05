Тексты для сайта

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  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок257 просмотров

составить тексты для сайта со сложной 7-уровневой реферальной системой заработка.

тексты должны быть понятны и просты без сложных форм, рассчитаны на широкий 18-40 возрастной диапазон.

присылайте ссылки на примеры ваших текстов и указывайте стоимость за 1к знаков.

12 лет назад
audilex
49 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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