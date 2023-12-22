Тексти до категорій та описи товарів для онлайн-аптеки

КопирайтингОткрыт23 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шукаю на постійну роботу виконавця з медичною освітою або великим досвідом написання текстів на медичну тематику. Додаю файл з тестовим завданням (виконати на вибір: або опис товару на 1000 сбп, або опис категорії з першого ТЗ на 1000 сбп. Тестове завдання можна надсилати в особисті повідомлення або одночасно зі своєю пропозицією до співпраці. Очікую на тексти і ваші пропозиції по вартості.

13 часов назад
Олена
46 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
11 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Марія
24 года
15 дней в сервисе
Была
15 минут назад
7 часов назад
Карина
31 год
2 года в сервисе
Была
7 часов назад
3 отзыва
9 часов назад
Александр
38 лет
2 года в сервисе
Был
8 часов назад
10 часов назад
Вячеслав
51 год
15 дней в сервисе
Был
12 часов назад
14 дней назад
Алексей
32 года
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
521 отзыв
месяц назад
#1
Копирайтинг
Тетяна
23 года
месяц в сервисе
Была
22 дня назад
месяц назад
Александр
47 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 отзывов
месяц назад
Марина
17 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Ірина
49 лет
2 месяца в сервисе
Была
15 дней назад
2 месяца назад
Ярина
38 лет
10 лет в сервисе
Была
23 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад
Яна
26 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Наталия
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 отзывов
2 месяца назад
Елена
39 лет
9 лет в сервисе
Была
15 часов назад
245 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг
Марта
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Анна
27 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Оксана
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Уляна
31 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Іра
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Наталья
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
105 отзывов
3 месяца назад
Антон
20 лет
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Лидия
36 лет
11 лет в сервисе
Была
16 часов назад
159 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Копирайтинг
Роман
21 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Иван
26 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
11 отзывов
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Текст об искусственном интеллекте

    Нужно написать хороший качественный текст на тему искусственного интеллекта в искусстве и культуре (и визуальные и текстовые виды искусства) в настоящем и какие перспективы на будущее. Плюсы и минусы, опасность и помощь ИИ для человека ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Описания онлайн казино

    Необходимы тексты тематики онлайн казино (описания казино). Копирайтинг, высокая уникальность, минимум воды, оплата 2$ за 1000 символов (тексты не сложные)

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ввод данних на сайт через Тільду (до цього зібрав данні)

    Вітаю Потрібна людина, яка буде вводити базу даних перекладачів на сайт перекладачів. Сайт іспанською але інформацію можна шукати будь-якою мовою і перекласти потім гуглом. На одного перекладача у мене йде 10-15 хвилин. Також потрібно вводити ключові ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать отзывы

    Доброго времени суток! Имеем множество сайтов, на которых много внутренних страниц. Надо наполнить тематическими уникальными положительными живыми отзывами. Также отзывы надо разместить и на сторонних ресурсах-отзовиках, в том числе на Яндекс. Предлагайте ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад