Тексты о женской одежде со скидками

Требуется копирайтер для создания описаний Android-приложений на английском языке для портала iodroid.net. Необходимо тестировать приложения и писать тексты в строгом, информативном стиле, включая публикацию материалов через Wordpress. Оплата 5 USD за публикацию, минимум 5 публикаций в день. Уровень английского - Advanced, опыт работы с текстами, знание ОС Android обязательно.