Тексты о женской одежде со скидками

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Завершен1 заявка33 просмотра

Написать тексты про различную женскую одежду, продающуюся со скидками или по акциям. Верхняя одежда, домашняя, свитеры, футболки, спортивная одежда и так далее.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$175
5 дней
Александр все сделал отлично. Ознакомился с ТЗ, написал тексты, отвечающие требованиям, правки внес. Уникальность, сроки выполнения, коммуникабельность - все на должном уровне.
Спасибо за очередной интересный проект! Все прекрасно. Рекомендую Андрея к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
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