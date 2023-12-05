Тексты с помощью ChatGPT

Добрый день!

Меня зовут Елена. Хочу вам предложить работу по созданию текстов с помощью ChatGPT. Необходимо просто генерировать тексты по определенным темам. Статьи должны быть по 6-10к знаков. Оплата за статью - 0,5 центов.

Если вас заинтересовала такая работа, буду рада за обратную связь.

С уважением,

Елена.