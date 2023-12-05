Тексты с помощью ChatGPT

Всем привет! В принципе из заголовка все понятно :) решил попробовать, вдруг такие тут есть :) Просьба, не писать людям которые вообще не имеют отношения к медицине. Я уже много раз ...
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Добрый день!
Меня зовут Елена. Хочу вам предложить работу по созданию текстов с помощью ChatGPT. Необходимо просто генерировать тексты по определенным темам. Статьи должны быть по 6-10к знаков. Оплата за статью - 0,5 центов.
Если вас заинтересовала такая работа, буду рада за обратную связь.
С уважением,
Елена.
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