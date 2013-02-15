Требуется Копирайтер/Рерайтер

Статьи должны быть уникальными, о чем еще никто не писал вообще нигде, например - йога для сантехника или мантры для компиляции ядра linux Общий размер всех статей до 5000 знбп Плачу 5$ за 1000знбп Текст должен быть для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Копирайтинг/Рерайтинг на долгие сроки.
Нужный описания для Мультсериалов, Полнометражных мультфильмов, детских сериалов.
Нужны описания на 1000 символов за 1 $ каждый месяц буду заказывать как минимум по 30 описаний может и больше.
Кто желает этим заниматься прошу писать в skype househouse307 Оплата после проверки текста через Advego Plagiatus.
Уникальность должны быть не меньше 95 % можете предоставлять криншоп с описанием и % уникальности после этого будет происходить обмен мы вам деньги вы там текст с отмечаемыми ключевыми словами.
Ключевые слова простые из 3 слов = смотреть, онлайн, навазния - у сериалов и мультсериалов - смотреть, онлайн, все серии, навазния
- Похожие заказы
- $25Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо наполнить разделы сайта текстами, сайт занимается установкой оборудования для воспроизведения музыки. Оплата ЯД.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Текст 6700 символов с пробелами. Необходим грамотный, рекламный рерайт текста с добавлением ключевых фраз (seo). Текст отправлю в личку. Пишите предложения с ценой.Завершен11 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов - ответы на вопросы "как?", "почему?" и т.п. Основное требование к текстам - отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне — статьи необходимо писать в ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать рерайт текстов - описание машин. Уникальность не ниже 92% ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: ЧИТАБЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Тупо перестановка слов и неуместные паразитные обороты для создания "уникальности" - не сойдемся. В будущем нужно делать - поиск исходников и ...Завершен11 лет назад
Доброго времени, нужно написать серию статей (около 30 для начала) и потом постоянно писать для сайта www.avtonrj.ru - сообщите, кому интересно - цена и сроки, благодарю.Завершен11 лет назад
Нужно написать пошаговую инструкцию по оплате Qiwi кошельком: 1) Непосредственно с киви кошелька. 2) Через терминал. Включая поход к терминалу, описание действий и фотографирование каждого шага (желательно, чтобы фотографии были приличного качества). Сделать нужно в течение субботы. Предлагайте ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужна статья на 1000 знаков без пробелов про голые знаменитости. Статья должна быть интригующей, легкой и соблазнительной для мужского населения. В статью нужно будет вставить 2 ключевых словосочетаний.Завершен11 лет назад