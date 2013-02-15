Требуется Копирайтер/Рерайтер

Требуется Копирайтинг/Рерайтинг на долгие сроки.

Нужный описания для Мультсериалов, Полнометражных мультфильмов, детских сериалов.

Нужны описания на 1000 символов за 1 $ каждый месяц буду заказывать как минимум по 30 описаний может и больше.

Кто желает этим заниматься прошу писать в skype househouse307 Оплата после проверки текста через Advego Plagiatus.

Уникальность должны быть не меньше 95 % можете предоставлять криншоп с описанием и % уникальности после этого будет происходить обмен мы вам деньги вы там текст с отмечаемыми ключевыми словами.

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