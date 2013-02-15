Требуется Копирайтер/Рерайтер

$30
КопирайтингЗавершен3 заявки245 просмотров
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Требуется Копирайтинг/Рерайтинг на долгие сроки.

Нужный описания для Мультсериалов, Полнометражных мультфильмов, детских сериалов.

Нужны описания на 1000 символов за 1 $ каждый месяц буду заказывать как минимум по 30 описаний может и больше.

Кто желает этим заниматься прошу писать в skype househouse307 Оплата после проверки текста через Advego Plagiatus.

Уникальность должны быть не меньше 95 % можете предоставлять криншоп с описанием и % уникальности после этого будет происходить обмен мы вам деньги вы там текст с отмечаемыми ключевыми словами.

Ключевые слова простые из 3 слов = смотреть, онлайн, навазния - у сериалов и мультсериалов - смотреть, онлайн, все серии, навазния

11 лет назад
Super18
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ylia93
Юлия 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу! Задания выполнены хорошо и точно в срок!
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