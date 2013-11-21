Вторая часть текстов для порталов.

Проект из трех заданий.

Первое. Третуется написать 95 обзорных статей по софту. Ключевые слова - предоставляю. Объем одной статьи - 2500 знаков. Небольшие исключения указаны в приложении.

Второе. Необходимы написать 20 обзорных статей по играм для контакта. Список - во вложении. Также на данный портал необходимы 55 статей о системных действиях в контакте и заработках/раскрутке. Ключи - в приложении. По системным действиям ключ = тема статьи. По раскрутке темы статьи на выбор исполнителя.

Третье. Для 215 программ (включая по данному и предыдущему проекту), требуется написать тайтлы, дискрипшены, кейвердсы. Тайтл - до 70 знаков знаков с пробелами, должен отображать назначение или основную функцию программы. Дискрипшен - до 200 знаков с пробелами, должен кратко описывать программу. Кейвердс - ключи, до 100 знаков с пробелами.