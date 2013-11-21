Вторая часть текстов для порталов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка181 просмотр

Проект из трех заданий.

Первое. Третуется написать 95 обзорных статей по софту. Ключевые слова - предоставляю. Объем одной статьи - 2500 знаков. Небольшие исключения указаны в приложении.

Второе. Необходимы написать 20 обзорных статей по играм для контакта. Список - во вложении. Также на данный портал необходимы 55 статей о системных действиях в контакте и заработках/раскрутке. Ключи - в приложении. По системным действиям ключ = тема статьи. По раскрутке темы статьи на выбор исполнителя.

Третье. Для 215 программ (включая по данному и предыдущему проекту), требуется написать тайтлы, дискрипшены, кейвердсы. Тайтл - до 70 знаков знаков с пробелами, должен отображать назначение или основную функцию программы. Дискрипшен - до 200 знаков с пробелами, должен кратко описывать программу. Кейвердс - ключи, до 100 знаков с пробелами.

11 лет назад
a1r
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
11 лет назад
$5600
75 дней
Получил объективные и информативные обзоры, как будто автор работал с каждой программой лично. Остальные тексты - также на уровне, за редким исключением, но учитывая объём, считаю это нормальным. По уникальности - никаких нареканий. Мелкие нюансы и правки, всплывающие в процессе проверки написанного, выполнялись без откладываний в долгий ящик. Работы по проекту велись более двух месяцев. Но учитывая объемы, сложность задания - это время вполне оправдано. Мои рекомендации.
Мои благодарности Алексею за понимание, терпение, проявленные во время работы над проектом, а также за достойную оплату. Заказчик - компетентный и вежливый. Всегда готов подсказать и помочь, если возникают вопросы. Также мои рекомендации и пожелания успеха проектам. :)

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
11 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг