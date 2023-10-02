"Проектирование промысловых систем сбора и подготовки нефти"

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка17 просмотров
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Проектирование промысловых систем сбора и подготовки нефти и газа к транспорту

3 комплекта работ

Варианты 3, 6, 10

3 месяца назад
Dmirtii2022
Дмитрий 
37 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад