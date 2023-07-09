Лабораторная работа в программе иллюстратор

методичка- там нужно сделать за сегодня 1 лабораторную
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Выполнить работу согласно примеру, опираясь на творческий источник и описание действий к данной работе. Картинки - творческие источники, на основании одного из них необходимо сделать работу
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