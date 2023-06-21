Выполнить 8 легких практических работ

Необходимо сделать 8 практических работ, задания по типу: копировать и вставлять, заполнять таблицы по анализу, составлять тз, диаграммы в visio, sql запросы и так далее, задания несложные и с подробными объяснениями, примеры и требования прикладываю. От вас умение работать с офисным пакетом и грамотно оформлять отчеты (по требованиям).