Теоретическая механика РГР

Здравствуйте! Нужно выполнить 8 лабораторных работ по sql. Работы нужно будет выполнить HeidiSQL и скачать еще сервер sql. Срок 4 дня
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Решить ргр 8 вариант. Задания делать не все! Главное, чтобы были сделаны 7 и 10. Для их решения придется сделать и еще некоторые сопутствующие номера. Есть пример в архиве(на самом деле их больше, если нужно - пишите). Также готов ответить на вопросы по заданию
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