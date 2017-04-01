Теоретическая механика РГР

Решить ргр 8 вариант. Задания делать не все! Главное, чтобы были сделаны 7 и 10. Для их решения придется сделать и еще некоторые сопутствующие номера. Есть пример в архиве(на самом деле их больше, если нужно - пишите). Также готов ответить на вопросы по заданию