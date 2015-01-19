2 логотипа для ресторана и тм

$170
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка136 просмотров
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Первый нащ заказ в 2015 на 2 логотипа, уверены что Виктор справится и предложит первоклассные варианты.

9 лет назад
agensys
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
9 лет назад
$170
4 дня
Очень красиво и стильно! Виктору респект.
Спасибо Андрею за еще один интересный заказ в новом 2015 году) С Вами всегда легко и интересно работать!
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