БИОзон

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка107 просмотров
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Логотип для систем очистки воды.

11 лет назад
vodoley68
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Андрей, спасибо за отличную и качественную работу! Уловил суть задания точно, не смотря на мои невнятные и размытые пожелания. Очень граммотный специалист и отличный человек, рекомендую
Исключительно положительные эмоции! Все чётко и без сюрпризов.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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