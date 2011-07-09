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$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок275 просмотров
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200х100 (под дизайн сайта в шапку сайта http://kitayskiy4g.ru)

На картинке должны быть отображены логотипы трех операторов связи "МТС, Билайн и Мегафон"

текст на картинке должен быть "При покупки товара, подключение БЕСПЛАТНО"

12 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранный исполнитель
erniestudio
Андрей 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Молодец все сделал как я и хотел, сделал несколько вариантов на выбор, придерживался строго моих требований. В общем рекомендую.
Отлично поработали, оплата в срок как и договаривались, четкие требования! рекомендую всем