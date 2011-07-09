Здравствуйте, необходимо СРОЧНО разработать логотип. Организация: Политико-экономический клуб «Рой» Основная сфера деятельности: Дискуссионный клуб СРОК сегодня вечер – завтра утро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
200х100 (под дизайн сайта в шапку сайта http://kitayskiy4g.ru)
На картинке должны быть отображены логотипы трех операторов связи "МТС, Билайн и Мегафон"
текст на картинке должен быть "При покупки товара, подключение БЕСПЛАТНО"
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