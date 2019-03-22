По сути, был старый логотип, морально устарел, надо сделать новый по принципу старого, но круче. Старый во вложении. По сути, это египетская пирамида, вокруг нее воронкой золотая легкая звездная пыль. Подпись "ведающий век" НЕ НАДО. Вместо нее ...
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Нужно сделать логотип в виде барабана от револьвера название компании it revolver
Стилистика должна быть в стиле gans and rouses
Вместо потрон маленькие логотипы программ (список вышлю)
Интересует цена сроки
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