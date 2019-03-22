Лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Нужно сделать логотип в виде барабана от револьвера название компании it revolver 

Стилистика должна быть в стиле gans and rouses

Вместо потрон маленькие логотипы программ (список вышлю)

Интересует цена сроки 

5 лет назад
it_revolver
Гедеон 
39 летГермания
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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