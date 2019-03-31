Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок828 просмотров
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По сути, был старый логотип, морально устарел, надо сделать новый по принципу старого, но круче. Старый во вложении. По сути, это египетская пирамида, вокруг нее воронкой  золотая легкая звездная пыль. Подпись "ведающий век" НЕ НАДО. Вместо нее две строчки:

Школа практической осознанности

Виктории Воронковой

Цвет и оттенок в том числе "золотой звездной пыли" возьмите из файла "в египте"

5 лет назад
kicheva
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
moreshka
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 лет назад
$30
5 дней
Катерина прекрасно справилась с непростой задачей по логотипу - каким-то образом почувствовала, что хотела клиентка (а желания были непростые) , и так реализовала идею, что клиентка призналась, что из всех работ (а она до этого 3 раза обращалась к дизайнерам по лого) - работа Катерины лучшее из всего, что она видела. Так что, это - заслуженная похвала и рекомендация)
Светлана великолепный заказчик. Очень четко оформила задание, поэтому воплотить его в жизнь было не сложно и интересно. Связь, оплата - все замечательно!
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