Нарисовать логотип

По сути, был старый логотип, морально устарел, надо сделать новый по принципу старого, но круче. Старый во вложении. По сути, это египетская пирамида, вокруг нее воронкой золотая легкая звездная пыль. Подпись "ведающий век" НЕ НАДО. Вместо нее две строчки:

Школа практической осознанности

Виктории Воронковой

Цвет и оттенок в том числе "золотой звездной пыли" возьмите из файла "в египте"