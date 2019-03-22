Логотип птицы

есть примеры, цветовая схема на ваш выбор итоговый результат нельзя использовать в портфолио. профиль (вид деятельности) монтаж, техническое обслуживание слаботочных систем. всем заинтересовавшимся готов выслать подробное ТЗ личным сообщением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тимур здравствуйте!
Хотел бы работу с минималистичным попугаем, есть исходник с которого можно срисовать, есть примеры такие какой именно лого нужен. Если интересует отпишитесь куда сможете
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