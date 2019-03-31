Логотип компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок269 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть примеры, цветовая схема на ваш выбор

итоговый результат нельзя использовать в портфолио.

профиль (вид деятельности) монтаж, техническое обслуживание слаботочных систем.

всем заинтересовавшимся готов выслать подробное ТЗ личным сообщением.

5 лет назад
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
13 часов назад
5 лет назад
$25
4 дня
Очень понравилось работать с Еленой. Всё по делу, профессионал. Однозначно рекомендую! За свои деньги вы не только получите качественный продукт, но и необходимое число вариантов, соблюдение сроков, и отличную коммуникацию! Браво, Лена!
Отличный заказчик! Своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!
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