Требуется дорисовать эскиз логотипа

Повторно обратился к Руслану за услугой по дорисовки логотипа .Не сколько не пожалел ,специалист высшей квалификации Очень приятно работать с человеком который хорошо знает свое дело Отличное качество дорисованного логотипа ,все наши знакомы в восторге от конечного результата ,все здорово Получаешь позитив от качественной работы ,спасибо Руслан Удачи