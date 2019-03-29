Требуется дорисовать эскиз логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки174 просмотра
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Требуется дорисовать эскиз логотипа  Подробности в переписке с выбранным исполнителем...

5 лет назад
Popkov52
58 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
5 лет назад
$35
5 дней
Повторно обратился к Руслану за услугой по дорисовки логотипа .Не сколько не пожалел ,специалист высшей квалификации Очень приятно работать с человеком который хорошо знает свое дело Отличное качество дорисованного логотипа ,все наши знакомы в восторге от конечного результата ,все здорово Получаешь позитив от качественной работы ,спасибо Руслан Удачи
Все прошло отлично. Все обязательства выполнены в полном объеме. Александр очень ответственный человек и надежный заказчик. Буду рад повторному сотрудничеству. Желаю развития и процветания вашему бизнесу.
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