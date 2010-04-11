Логотип для интернет-магазина сумок и кошельков

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен73 заявки3795 просмотров
#1$35

Нужен логотипа для интернет-магазина http://bagboom.com.ua по продаже сумок, кошельков, портфелей и других кожаных аксессуаров.

Название магазина - bagboom (должно присутствовать в логотипе)

Общее количество цветов логотипа должно быть небольшим (3-4).

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, буклетах и др. печатной продукции

Логотип представляется победителем в двух форматах: векторный и со слоями в Photoshop (.psd) для корректировок вспомогательных надписей и размещения на сайте

15 лет назад
bgboom
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
#1
Все отлично сделано, из многих вариантов - попадание в точку. Причем понравились все варианты предложенные в конкурсе. Отлично!
Приятно было принять участие в конкурсе и победить) спасибо... безпроблемный заказчик, все четко и в сроки.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
#1