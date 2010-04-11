Логотип для интернет-магазина сумок и кошельков

# 1 — $ 35

Нужен логотипа для интернет-магазина http://bagboom.com.ua по продаже сумок, кошельков, портфелей и других кожаных аксессуаров.

Название магазина - bagboom (должно присутствовать в логотипе)

Общее количество цветов логотипа должно быть небольшим (3-4).

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, буклетах и др. печатной продукции

Логотип представляется победителем в двух форматах: векторный и со слоями в Photoshop (.psd) для корректировок вспомогательных надписей и размещения на сайте