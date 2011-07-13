Логотип для IT компании

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок2839 просмотров
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#1$70

Нужен качественный лого для сайта http://itnetcom.net/

название IT Network Company

должен находится в верхнем левом углу, соответствовать данной цветовой гамме

12 лет назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Победитель конкурса
CostazElPayaso
Константин 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
12 лет назад
#1
Отличная работа! Спасибо!
Доволен сотрудничеством!))) Спасибо!
Заявки фрилансеров
CostazElPayaso
Константин 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
12 лет назад
#1
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