Логотип для IT компании

Необходимо: Есть готовые лого, предъявленые требования: Общее требование к Логотипу: Название логотипа должно соответствовать prv_id услуги или торговому наименованию Провайдера, также должно содержать признаки интерфейса, в котором будет использоваться (РИ, РИ8, Епорт). 1) Требования к логотипу (общий ...