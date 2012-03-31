Необходимо создать логотип для сети сайтов по seo. Название Seopticum двух – трехцветная гамма, без градиентов. Должно выглядеть в "международном" ключе, инновационно, легко и светло.
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Здравствуйте! Нужен логотип для хип-хоп лэйбла, в состав которого будут входить райтеры (граффитчики) , рэп-исполнители и другие.
Указывайте стоимость.
Название: AZAZA CLAN
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