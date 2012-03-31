Логотип для хип-хоп лэйбла

Требуется разработать логотип для магазина, занимающегося оптовой продажей радар-детекторов. Регион деятельности: Урал. 1) Логотип может быть в нескольких вариантах, в последствии будет использоваться в наружной рекламе, на визитках, пойдет в шапку интернет-магазина и т.д. 2) Необходимо ...