Разработка логотипа и ФС

Требуется разработать логотип для магазина, занимающегося оптовой продажей радар-детекторов. Регион деятельности: Урал.

1) Логотип может быть в нескольких вариантах, в последствии будет использоваться в наружной рекламе, на визитках, пойдет в шапку интернет-магазина и т.д.

2) Необходимо подобрать набор цветов и шрифтов, которые будут использоваться в визитках, дизайне сайта, в наружной рекламе и т.д.

3) Возможно дальше отдадим разработку дизайна сайта.

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