Разработка логотипа и ФС

Логотип компании, занемается бетоном, цвет серый и красный, название ЕРКОН, буква «о» в назвонии както преобразовать. Возможно миксер бетономешалки. Нужно 3 варианта как можно быстрее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать логотип для магазина, занимающегося оптовой продажей радар-детекторов. Регион деятельности: Урал.
1) Логотип может быть в нескольких вариантах, в последствии будет использоваться в наружной рекламе, на визитках, пойдет в шапку интернет-магазина и т.д.
2) Необходимо подобрать набор цветов и шрифтов, которые будут использоваться в визитках, дизайне сайта, в наружной рекламе и т.д.
3) Возможно дальше отдадим разработку дизайна сайта.
Предложения оставляйте здесь, указывайте цену и сроки исполнения.
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