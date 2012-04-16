Разработка логотипа и ФС

Логотипы и ЗнакиЗавершен43 заявки291 просмотр
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Требуется разработать логотип для магазина, занимающегося оптовой продажей радар-детекторов. Регион деятельности: Урал.

1) Логотип может быть в нескольких вариантах, в последствии будет использоваться в наружной рекламе, на визитках, пойдет в шапку интернет-магазина и т.д.

2) Необходимо подобрать набор цветов и шрифтов, которые будут использоваться в визитках, дизайне сайта, в наружной рекламе и т.д.

3) Возможно дальше отдадим разработку дизайна сайта.

Предложения оставляйте здесь, указывайте цену и сроки исполнения.

12 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
5 дней
Спасибо Елене за сотрудничество! Работа выполнена оперативно, качественно, было предоставлено даже больше логотипов для выбора, чем было изначально оговорено! :)
Отличный заказчик. ТЗ, оплата, связь - все на высшем уровне. Всегда буду рада продолжению сотрудничества! Мои рекомендации!