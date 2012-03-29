Логотип компании

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип компании, занемается бетоном, цвет серый и красный, название ЕРКОН, буква «о» в назвонии както преобразовать. Возможно миксер бетономешалки. Нужно 3 варианта как можно быстрее.

12 лет назад
AndreyPopov
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад