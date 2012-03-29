Логотип компании

Элементы логотипа: название РОСЗАПЧАСТЬ (именно так, т.е. все буквы прописные, одной высоты) знак - круг Ориентир - логотип ниссана - круг и надпись в центре, должно быть в этом духе. Характеристика логотипа: современный, динамичный, даже можно техно. Цвета: ...