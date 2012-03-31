Создание логотипа для сети сайтов

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки216 просмотров
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Необходимо создать логотип для сети сайтов по seo. Название Seopticum

двух – трехцветная гамма, без градиентов. Должно выглядеть в "международном" ключе, инновационно, легко и светло.

12 лет назад
maomax
46 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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