Логотип для нового мебельного ТЦ

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт24 заявки1687 просмотров
#1$130

Новому мебельному центру в огромном торгово-развлекательном центре европейского стандарта класса А нужно имя. Расположен в Москве (Марьино).

На московском рынке есть бренды мебельных торговых центров, примеры: Интерьер Плаза, Мебель России, Roomer и т.п. (см. в приложении)

Требуется что-то в этом плане, свобода творчества в названии. Формат (psd или CDR большого разрешения) в идеале вектор.

Прочие условия:

Авторские права на результаты работ остаются за дизайнером. Исключительные (имущественные) права на результаты работ победителя переходят заказчику.

11 лет назад
maximerlin
Мерлин 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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