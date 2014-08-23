Логотип для нового мебельного ТЦ

# 1 — $ 130

Новому мебельному центру в огромном торгово-развлекательном центре европейского стандарта класса А нужно имя. Расположен в Москве (Марьино).

На московском рынке есть бренды мебельных торговых центров, примеры: Интерьер Плаза, Мебель России, Roomer и т.п. (см. в приложении)

Требуется что-то в этом плане, свобода творчества в названии. Формат (psd или CDR большого разрешения) в идеале вектор.

Прочие условия:

Авторские права на результаты работ остаются за дизайнером. Исключительные (имущественные) права на результаты работ победителя переходят заказчику.