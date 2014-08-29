Разработка логотипа

1)Скорость работы 2)Приемлемые Цены 3)Адекватность 4)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно! Профессионал своего дела, очень качественная работа. Кулинич Денис (outragen) выполняет свою работу четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное – сроки! С новыми заказами – только к нему!!!