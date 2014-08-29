Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок229 просмотров

Разработка логотипа задание в приложение !

Бюджет до 50$ сроки до 2ух дней

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
1)Скорость работы 2)Приемлемые Цены 3)Адекватность 4)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно! Профессионал своего дела, очень качественная работа. Кулинич Денис (outragen) выполняет свою работу четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное – сроки! С новыми заказами – только к нему!!!
Приятно было сотрудничать! Просто идеальный заказчик: 1. четко поставил задачу. 2. в процессе работы вопросов возникало мало. 3. сделал работу. 4. получил деньги. никакой нервотрепки и пр. ненужного негатива. Человек знает своё дело! рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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