Сделать два макета для печати наклеек Формат того как вижу дерево- приложил Кофейное зерно желательно чтоб светилось))
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логотип для інтернет магазину пром
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