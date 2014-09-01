Логотип для сайта

$5
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Завершен13 заявок353 просмотра

Создать логотип для сайта фотомодели размер примерно 250х80. Вписать по дизайну логотип для сайта breket.org

11 лет назад
ad778
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Екатерина сделала все очень быстро и профессионально.Очень хороший исполнитель.С новым работами есть к кому теперь обратится.
Задача, была поставлена чётко. Оплата во время... Изумительный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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