Здравствуйте! Необходим логотип для интернет-магазина запчастей Ripix.ru Логотип планируется разместить на сайте, визитках и баннере. От логотипа в дальнейшем будет разрабатываться дизайн сайта. Логотип нам ...
Логотип для сайта
Создать логотип для сайта фотомодели размер примерно 250х80. Вписать по дизайну логотип для сайта breket.org
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