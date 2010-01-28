Логотип и дизайн медицинского сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок526 просмотров
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Необходимо усовершенствовать дизайн сайта о лечении в Израиле http://doc4u.ru/

В данный момент используется стандартный шаблон joomla, надо разработать и заменить 2 верхних графических элемента.

Желательно, чтобы фрилансер был из Израиля и официально оформлен.

Но другие предложения также рассматриватся.

14 лет назад
doc4u
Товий 
61 годИзраиль
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
$40
2 дня
Очень довольны работой Евгения. Профессионализм в сочетании с чувством юмора дорогого стоят ;)
Отлично
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