Решили создать один бренд, который объединит в себе несколько отдельных брендов для удобства продвижения на рынке промышленного инструмента. Название придумали — Hydratorc. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, в последующем — разработать веб-сайт.

Бренды, которые будут входить в Hydratorc:

www.the-equalizer.ru

www.powermaster.ru

www.nuovasimat.com

и другие…

Потребители нашей продукции — предприятия нефтегазовой, химической и машиностроительной области.

Продукция: гидравлический и механический инструмент.