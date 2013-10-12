Логотип и фирменный стиль

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка154 просмотра
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Решили создать один бренд, который объединит в себе несколько отдельных брендов для удобства продвижения на рынке промышленного инструмента. Название придумали — Hydratorc. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, в последующем — разработать веб-сайт.

Бренды, которые будут входить в Hydratorc:

www.the-equalizer.ru

www.powermaster.ru

www.nuovasimat.com

и другие…

Потребители нашей продукции — предприятия нефтегазовой, химической и машиностроительной области.

Продукция: гидравлический и механический инструмент.

10 лет назад
HYDRATORC
Анна 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$280
7 дней
Очень хорошо и точно схвачены тонкости, а наш проект не из легких: гидравлический и механический инструмент для промышленных предприятий. Остались довольны и логотипом и предложенным решением фирменного стиля.
Анна очень ответственно подошла к проекту. Подготовила подробный бриф на разработку лого, четко поставила задачу, была всегда на связи и активно участвовала в процессе. Оплата в оговоренные этапы поступала без промедления. Так что, моя оценка Анне, как заказчику - Отлично!
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