Логотип и упаковка

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка132 просмотра
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Создать логотип, разработать дизайн упаковки (картонная коробка) для ручной душевой насадки.

7 лет назад
TigerUss
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
7 лет назад
$99
3 дня
Работа была выполнена великолепно и в короткие сроки, быстрее чем было оговорено. Отклик на сообщения очень быстрый, поправки в макетах так же выполняются в кратчайшие сроки. Буду еще обращаться с заказами и всем очень советую.
Приятный в общении человек и отличный заказчик! Правильно и доступно формулирует техническое задание, моментально оплачивает работу. Рекомендую!
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