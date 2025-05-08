Требуется разработка дизайна логотипа для медицинского центра, специализирующегося на лечении заболеваний позвоночника и суставов. Логотип должен быть выполнен в современном стиле, отражающем профессионализм и заботу о пациентах.
Нужен лого
Лого для сайта эротического нижнего белья
Есть референс, приложил файл
Нужно изобразить часть девушки которая стягивает с себя трусики, поскольку название сайта будет "smellove" силуэт этого слова как раз похож на трусы которые стягивают (в примере видно)
1. тело девушки в темно серых оттенках. хочет больше бликов и теней и там где гениталии тоже, но в меру, что бы не было проблем с цензурой
2. сами трусы их контур золотисто-бронзовые и буквы должны быть как будто это кружева (такие как на обычных кружевных трусах)
3. Зона видимости как на фото приложенном.
4. Одна рука стягивает трусы, возможно вторая где то около гениталий прикосновение
5. Художеств в меру, это все таки лого и оно обязано быть минималистичным и простым и супер доходчевым что бы было ясно с первого взгляда что на нем происходит
Заявки фрилансеров
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