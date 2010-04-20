Нужен логотипа для интернет-магазина http://bagboom.com.ua по продаже сумок, кошельков, портфелей и других кожаных аксессуаров. Название магазина - bagboom (должно присутствовать в логотипе) Общее количество цветов логотипа должно быть небольшим (3-4). ...
Нужен логотип
Нужен логотип для строительной фирмы. Заинтересован в наименьшей цене.
Жду предложений.
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