Нужен логотип

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Завершен35 заявок473 просмотра

Нужен логотип для строительной фирмы. Заинтересован в наименьшей цене.

Жду предложений.

15 лет назад
max82
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Работали с Татьяной по созданию логотипа. Все выполнено своевременно, качественно и с учетом наших пожеланий.
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад