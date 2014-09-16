Обновить логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок314 просмотров

Надо скорректировать логотип - картинка остается прежней, а вместо букв КРМ написать в том же стиле (под каллиграфию) - название сайта KRMasters.ru (в двух видах - на белом фоне для разных нужд и на красном - для сайта, файлы есть)

15 лет назад
Ggermiona
Галина 
56 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный исполнитель. Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую всем. Очень приятно было работать.

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад