Приватный проект для Митрофанов А. (VANSU-Design)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка131 просмотр

Необходимо разработать логотип для социальной сети блоггинга.

Остальное в личку.

15 лет назад
anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

VANSU-Design
Анатолий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Исполнитель отлично справился с задачей в кратчайшие (!) сроки. Отличный вкус и видение результата, рекомендую.
Адекватный и ответственный человек! Остался доволен сотрудничеством. Спасибо!

Заявки фрилансеров

VANSU-Design
Анатолий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад