Разработка Логотипа

$100
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Завершен1 заявка110 просмотров

Логотип для компании

12 лет назад
slavikren
Вячеслав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
4 дня
Андрей отлично сделал логотип за сверхкороткое время . Профессионал.Очень понравилось. Буду сотрудничать еще.
Работать с Вячеславом легко и приятно. Четкая постановка задачи. Быстро принимает решения. Моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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