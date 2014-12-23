нарисовать логотип. Критерии в аттач. Сайт одежды.
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Необходима разработка логотипа для службы доставки еды
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