Разработка логотипа

$110
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка121 просмотр
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Необходима разработка логотипа для службы доставки еды

9 лет назад
kharikein
Азат 
34 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$110
4 дня
Галя - имеет все качества, свойственные фрилансеру, который любит свою работу и своих клиентов! Ответственность, добропорядочность, доверие, четкие сроки и многие другие параметры заставляют меня обращаться снова и снова к услугам Галины! Спасибо за твою работу! Всем рекомендую!
Работаем с Азатом уже не первый раз, работается легко, у нас получается сплоченная команда, это огромный + С оплатами никогда проблем не было. Обращайтесь, товарищ)
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