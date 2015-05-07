Добрый день, дорогие друзья. Нужен логотип для психологического проекта моего друга: http://metod-potok.ru. Суть проекта - работа с подсознанием, методика имеет наименование "Поток", ровно как если бы ...
Разработка логотипа
Создание логотипа на основании прикрепленного бриф-листа.
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