Разработка логотипа для компании Аква Норд-Вест

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок153 просмотра

Необходима разработка логотипа для ресурсоснабжающей компании. Желательно не обращать внимания на старое лого - необходим полный редизайн в стиле ВТБ24. Главное - это запоминаемость, простота, современный вид.

Смотрите существующий сайт http://aquanw.ru для деталей о деятельности компании.

10 лет назад
nwaqua
Игорь 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Спасибо еще раз за терпение и понимание. Опять - отличная работа!
Мои рекомендации! Еще один проект вместе...Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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