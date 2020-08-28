Создание логотипа.

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Завершен1 заявка160 просмотров

Татьяна,здравствуйте! Очень понравились ваши работы.Возможно вы согласитесь создать логотип для компании "О`Freshly". А так же требуется этикетка на растительное масло(тыквенное). Буду ждать от вас обратной связи с условиями. Очень надеюсь на сотрудничество с вами. 

С уважением, Руслана.

5 лет назад
guest_1593703059325
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tetsi
31 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$50
14 дней
Очень рекомендую Татьяну Синчук как профессионального дизайнера, с незаурядным почерком и тонким чувством стиля, а так же - как ответственного, исполнительного человека. Работа выполнена очень качественно и быстро.Мне было очень приятно и легко сотрудничать с Татьяной и я очень довольна результатом! Всем, кто хочет получить качественную работу, очень рекомендую Татьяну Синчук.
Благодарю за сотрудничество Руслану Мищенко! Ясная и четкая постановка задачи, своевременная оплата. Задание объемное и интересное. Проект обязательно будет добавлен в портфолио!

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tetsi
31 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад

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