Для нового интернет магазина по продаже аксессуаров (одежды и питания) для животных нужен логотип. ссылка на магазин: http://lifepet.ru/ Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или любой предложенный вами вариант, который стилистически вписывается в текущий ...
Создание логотипа.
Татьяна,здравствуйте! Очень понравились ваши работы.Возможно вы согласитесь создать логотип для компании "О`Freshly". А так же требуется этикетка на растительное масло(тыквенное). Буду ждать от вас обратной связи с условиями. Очень надеюсь на сотрудничество с вами.
С уважением, Руслана.
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