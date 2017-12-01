Создание логотипа для бренда

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1056 просмотров
#1$60
#2$20

Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1gD6bBruxo-7f1gxqWf--Ll1-smps6BpN8sIJmX3OtAE/edit?usp=sharing

или в прикрепленном файле.

8 лет назад
Lex2727
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Отлично справился! Очень выделяются его работы. Кое-какие детали исправил по моему вкусу. Все быстро и оперативно.
Алексей отличный, коммуникабельный и приветливый заказчик. Всегда на связи. Спасибо за интересный конкурс. Был очень рад сотрудничеству!
katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#2

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