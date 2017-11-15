Создание логотипа для салона косметологии и эстетических процедур

Нужно придумать логотип компании, или классно оформить имя. Название BALOOBAN . Поскольку один рисовал рисовал, в итоге ничего путного не продолжил ! Нравиться вот такой логотип: http://instagram.com/greencow_studio но у них с названием и логотипом все понятно. У ...